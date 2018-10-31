Başkan Yusuf Alemdar, Gümüşhaneliler Derneği'ne misafir oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sakarya Gümüşhaneliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne misafir oldu. Ziyarette dernek temsilcilerinin yanı sıra meclis üyeleri, Serdivan Muhtarlar Derneği yönetimi de yer aldı. Olağan kongre ile birlikte görevi devralan dernek başkanı Fatih Pala'yı tebrik eden AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken yaptığı konuşmada, “Kongre ile birlikte görevi devralan Başkan Fatih Pala'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bugüne kadar sürdürdüğümüz birlikteliği bundan sonra da devam ettirerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Başarılar diliyoruz"

Sakarya Gümüşhaneliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkanı Fatih Pala'ya ve ekibine hayırlı olsun dileklerini ileten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar Kara'dan görevi devralan başkanımız Fatih Pala'ya ve ekibine de hayırlı olsun diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Derneklerimiz, kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir misyonu yerine getirirken birlik ve beraberliğimizin de pekişmesine vesile oluyor. Bu anlamda her zaman çözüm ortağı olarak gördüğümüz derneklerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Gümüşhaneliler Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Pala Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.