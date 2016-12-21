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21 Aralık 2016 17:07

Başkan Yusuf Alemdar’a spor kulübünden ziyaret

Başkan Yusuf Alemdar’a spor kulübünden ziyaret

21 Aralık 2016 17:07

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği ’nin yeni başkanı Mehmet Kurt, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.
Derneğin misyonu ve yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Alemdar’a bilgi veren Mehmet Kurt, kardeşlik bilinciyle hareket ettiklerini belirterek devraldıkları bayrağı yeni yönetimle birlikte daha ileri taşıma gayretinde olduklarını ifade etti. Mehmet Kurt’a ve yönetim kuruluna, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Alemdar, faaliyet gösteren dernekler vasıtasıyla kardeş kültürlerin perçinlenerek gelecek nesillere aktarıldığını belirterek, “Bosna ile geçmişten beri gelen kadim bağlarımızı kuvvetlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Boşnak kardeşlerimizle aynı geminin içerisindeyiz ve bu geminin su almasına asla izin vermeyiz. Bugüne kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan yediden yetmişe herkese elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve olmaya da hazırız” dedi.



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