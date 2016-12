Başkan Yusuf Alemdar’dan Bahçelievler Mahallesine ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mahalle Gönüllüleri ile birlikte bu kez Bahçelievler Mahallesini ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yanı sıra meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katıldığı ziyarette Emekli Doktor Dr. Dursun Bostancı hane sakinlerinin genel sağlık muayenelerini yaparken, gençler de Başkan Alemdar’la birlikte ev halkıyla sohbet etti. Gönüllüler program kapsamında mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Hatice Sönmez’in ve aynı mahallede yaşayan Ziz Avcı’nın evine misafir oldu. Sağlık koşulları nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kaldıkları için gençlerle bir arada olmayı daha çok istediklerini belirten Sönmez ve Avcı, geçmişte yaşadıkları deneyimleri, unutamadıkları anıları gençlerle paylaşmak ve uzak kaldıkları gelişmeler hakkında onlardan bilgi almak istediklerini ifade ederek, gençlerle birlikte olmanın kendilerine huzur ve güven verdiğini söylediler.

Uygulama kapsamında her hafta farklı bir mahallede gönüllülerle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yusuf Alemdar, özellikle üniversite öğrencilerinin bu projeye gönüllü olarak katılmak istemelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, mahalle kültürünün yeniden yaşatılarak devam ettirilmesinde temel unsurun gönüllülük olduğunu söyledi. Mahalle ilişkilerinin insanları birbirine kenetlediğini ve sorunlara ortak çözümler üretilmesinde önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini ifade eden Alemdar, güçlü ve samimi olan ilişkiler sayesinde yalnız olmadıklarını hissetmelerinin o mahallenin sakinlerindeki rahatlık ve güven duygusunu pekiştirdiğini söyledi. Tüm bunların geçmişten gelen değerlerin getirdiği alışkanlıklar olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Bizim kültürümüzde yalnızlık hissi yoktur. Yalnız kalamazsınız. Çünkü bilirsiniz ki; size her zaman hal hatır soran, sizi koruyup, gözeten en yakın dostlarınız yani komşularınız yanı başınızda hep sizledir, size sahip çıkarlar. Biz de bu duyguları yaşatmanın gayretindeyiz. Gönüllüler hareketinde yer almak isteyen ve bugün bizimle birlikte ziyaretlere katılan gençlerimiz, öğrencilerimiz ise bizim bu değerlerimizin yaşatılacağına ve toplumun her kesimini kapsayacağına olan inancımızı daha da pekiştiriyor” dedi.