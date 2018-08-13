Başkanların futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu

Turnuva sonunda Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda eski futbolcu performanslarını sergiledi.

Karasu Belediyesi ve Karasu Kültürspor Başkanı Recep Kurt tarafından düzenlenen ‘Sokak Futbolu’ turnuvası geniş katılımla yapıldı. Gerçekleşen turnuvaya 30 takım katılarak ter döktü. Karasu 32 Evler Spor Kompleksi’nde yapılan turnuvada başkanlar da bir gösteri maçı yaptı. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda eski futbolcu gösteri maçında performanslarını sergiledi. Başkanların maçı renkli görüntülere sahne oldu. Sokak futboluna start veren Recep Kurt, aynı zamanda maçların hakemliğini de yaptı. Kıyasıya mücadelenin geçtiği maçların ardından finale kalan Real Çelik Kapı ile Nostalji Takımı’nın maçı ise nefes kesti.

Final maçında Real Çelik Kapı, rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Çelik Kapı Karasu ilçesini İstanbul’da temsil etmeye hak kazandı. Organizasyonu tertipleyen Recep Kurt, Karasu’da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Umut ediyorum bundan sonraki turnuvalarımız daha çok ilgi toplayacak. Daha fazla katılımın sağlayacağını biliyorum. Çok şükür bu organizasyonu da kazasız belasız sakatlık vermeden tamamladık” dedi.