Başkasının bahçesine kenevir eken uyuşturucu tacirleri yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde farklı bir vatandaşa ait olan fındık bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubeye bağlı narkotik timleri ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karasu'nun Kuyumculu Mahallesi'nde ortak operasyon gerçekleştirdi. Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin Musa K.'nın fındık bahçesi içerisinde Bülent K. ve Orhan A. isimli şüphelilerin yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Narkotik köpeğinin de katılımıyla ikamet, baraka ve eklentilerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 150 kök yasa dışı Hint kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek ile 50 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda Bülent K. ve Orhan A. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen Hint kenevirleri ise jandarma ekiplerince imha edildi.