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04 Aralık 2017 13:15

Basketbol Spor Kulübü Başkan Altuğ’dan galibiyet değerlendirmesi

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Banvit karşısında alınan 81-76’lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Basketbol Spor Kulübü Başkan Altuğ’dan galibiyet değerlendirmesi

04 Aralık 2017 13:15


Ligdeki galibiyet sayısını 5’e çıkardıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Basketbol Süper Ligi’nde iyi bir grafik ortaya koyduklarını ve 7’nci sırada yer aldıklarını söyledi. Akgün Altuğ, ligin ilk yarısının sonuna kalan 6 maçı da iyi bir şekilde tamamlayıp, puan tablosunun üst sıralarına yükselmek istediklerini belirtti. Banvit karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Akgün Altuğ, “Beşiktaş ve DAÇKA maçlarının ardından bir seri başlatmak istiyorduk. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürdük. İBB deplasmanında aldığımız galibiyetin ardından Banvit’i de güzel bir oyunla geçtik. Bu ligin güçlü camialarından, ülkemizi Avrupa’da temsil eden bir takıma karşı galibiyet elde etmek bizim için çok değerli. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum. İnşallah galibiyet serimizi önümüzdeki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Efes karşısında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.


Ligin en az sayı yiyen ikinci takımı olduklarını sözlerine ekleyen Akgün Altuğ, “Süper Lig, Avrupa’nın en iyi liglerinden biri. Kulüplerin bünyesinde kariyeri çok parlak oyuncular bulunuyor. Biz de genç ve savaşçı bir takımla mücadele ediyoruz. Sahada ortaya koyduğumuz mücadele istatistiklerimize de yansıyor. Ligin en az sayı yiyen ikinci takımıyız. Savunmada ortaya koyduğumuz direnç hücumda bulduğumuz sayılarla birleşince galip geliyoruz. Ligin devre arasına 6 maç kaldı. İnşallah kalan maçlarımızı da en iyi şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.




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