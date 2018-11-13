Başsavcı Dursun, olay yerinde inceleme yaptı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayı sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, olayın gerçekleştirildiği yerde incelemede bulundu. Dursun çıkışta yaptığı açıklamada, “Olayla ilgili iki cumhuriyet savcısı tarafımdan görevlendirilmiştir" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında öğlen saatlerinde Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve yanındaki iki kişi S.U., isimli şahıs tarafından silahla vurulmuş, Karacan SEAH'ta tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Karacan kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, olayın gerçekleştirildiği yerde incelemede bulundu. Yaklaşık yarım saat incelemede bulunan Başsavcı Dursun çıkışta açıklama yaptı.

“Olayla ilgili iki savcı görevlendirildi"

Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Başsavcı Dursun, "Saat 12.00 sıralarında böyle üzücü bir olayın olması bizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili iki cumhuriyet savcısı tarafımdan görevlendirilmiştir bende refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Vuran şahıs silahıyla birlikte kaçarken yakalandı şuanda elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan Karacan bey hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına sabır diliyorum. Titizlikle tüm incelemeler yapılıyor" dedi.