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12 Temmuz 2017 17:41

Başsavcı Özel’den, Başkan Toçoğlu’na veda ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayınladığı son kararname ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı iken; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Özel’i makamında ağırladı.

Başsavcı Özel’den, Başkan Toçoğlu’na veda ziyareti

12 Temmuz 2017 17:41


Cumhuriyet Başsavcısı Özel, Sakarya’da görev yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Özel, Başkan Toçoğlu’na yakaladıkları uyum dolayısıyla da teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayınladığı son kararname ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sayın Mehmet Özel’le çalışmak bizlere memnuniyet verdi. Sakarya’da yürüttüğü başarılı çalışmaları Afyonkarahisar’da da sürdüreceğine inanıyorum. Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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