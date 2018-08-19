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19 Ağustos 2018 13:25

Bayram tatilinde Rip akıntıya dikkat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bayram öncesi denize girecek olan vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinde Rip akıntıya dikkat

19 Ağustos 2018 13:25


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bayram tatili süresince denize girecek olan vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Cankurtaran ekiplerinin olmadığı yerlerde denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “Vatandaşlarımız bayram tatili süresince uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı bölgelerde denize girmemeleri gerekmektedir” dedi.


Rip akıntısına dikkat çeken Ayhan Orhan Arancı, “Sahillerimizde 53 cankurtaran personelimiz, 2 zodyak bot, 30 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ile boğulma vakalarına karşı mücadele ediyoruz. Bayram tatili dolayısıyla da sahillerimizin yoğun bir ilgi göreceğini söylemeliyiz. Her yıl sahillerimizde birçok insanımızın boğulma tehlikesi geçirmelerine sebep olan, kum kayması olarak bilinen ‘Rip’ akıntılarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rip akıntısı kıyıya ulaşan dalgaların geri çekilmesi sonucu oluşur. Kötü bir senaryo ile karşılaşmamak için vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate almaları ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmemeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.




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