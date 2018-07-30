Bebeğini balkondan atıp öldüren anne 8 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay 2010 yılında Ankara’da yaşandı. İddiaya göre, 29 yaşındaki F.T., erken doğumla dünyaya gelen bebeğini balkondan atarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne F.T.’ye çıkarıldığı mahkemede ’kendini savunamayacak kadar yakın akrabayı tasarlayarak öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi. Sanık hakkında verilen karar bir süre önce onandı. Kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan kadının Sakarya’da olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonla yakalanan kadın, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.T., adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına hakim olamadı.