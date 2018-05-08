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08 Mayıs 2018 16:55

Bedende Hayat Bulan Türküler: Aşk Konseri SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından “Bedende Hayat Bulan Türküler: Aşk” başlıklı konser düzenlendi.

Bedende Hayat Bulan Türküler: Aşk Konseri SAÜ’de düzenlendi

08 Mayıs 2018 16:55


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin Genel Sanat Yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Kerem Cenk Yılmaz yaparken, Senaryo-Dans Yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Umut Erdoğan, Müzik Yönetmenliğini Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, Görüntü ve Işık Yönetmenliğini Tansu Sayıner, Koreograf-Dans Eğitmenliğini Öğr. Gör. Yiğit Hakan Ünlü ve Arş. Gör. Gül Kaplan Ekemen yaptı. İki bölüm halinde organize edilen konserde solist-dansçılar ve çok sayıda dansçı da yer aldı. Konserin ilk bölümünde Semah, Balıkesir, Roman ve Karadeniz parçaları seslendirilirken, ikinci bölümde ise Düğün ile Semazenler başlıklarında sevilen şarkılar yer aldı.


Orkestrada kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, udda Öğr. Gör. Hamdi İdil, klarnette Öğr. Gör. Metin Gülsün, bağlamalarda Murat Gürol Atalay ve Yusuf Deniz, kemanlarda Hasan Çizmelioğlu, Tayfun Sadık, Kaan Koray Kaya ve Özkan Çabuk, ritim sazlarda Mert Ali Üstev ve Serkan Kardaş, asma davulda Dr. Öğr. Üyesi Umut Erdoğan, gitarda Şahan Sarıbal, klavyede Utkan Demirhan, kemençede Aydın Sarmusak, vokallerde Dr. Öğr. Üyesi Kerem Cenk Yılmaz, Murat Görol Atasay, Levent Başak, Şahan Sarıbal, Aydın Sarmusak, Fatma Kumru ve Begüm Tunca yer aldı.




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