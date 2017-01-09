Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser’i tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser’i tehdit ettikleri iddiasıyla B.S., C.S., ve F.K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan B.S.,’nin geçtiğimiz aylar içerisinde Pamukova Belediye Başkan Yardımcısını makamında silahla vurulması olayından gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.