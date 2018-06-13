Berberlerde bayram yoğunluğu

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.

Her Ramazan Bayramı öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu Ramazan Bayramı öncesinde de yüzleri gülüyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade etti. Kuaför işletmecisi Erdinç Kuruş, “Bayrama sayılı günler kala yoğunluk artıyor. Biz de gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Yoğunluğu azaltabilmek için müşterilerimize randevu veriyoruz. Bizler, müşterilerimizden tıraşlarını son güne bırakmamalarını ve gelmeden önce randevu almalarını rica ediyoruz” dedi.