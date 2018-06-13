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13 Haziran 2018 10:07

Berberlerde bayram yoğunluğu

Sakarya’da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı.

Berberlerde bayram yoğunluğu

13 Haziran 2018 10:07

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.


Her Ramazan Bayramı öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu Ramazan Bayramı öncesinde de yüzleri gülüyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade etti. Kuaför işletmecisi Erdinç Kuruş, “Bayrama sayılı günler kala yoğunluk artıyor. Biz de gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Yoğunluğu azaltabilmek için müşterilerimize randevu veriyoruz. Bizler, müşterilerimizden tıraşlarını son güne bırakmamalarını ve gelmeden önce randevu almalarını rica ediyoruz” dedi.




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