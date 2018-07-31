Beyazıt Caddesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmaları başladı

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından altyapısı ve üstyapısıyla güzel bir görünüme kavuşturulacağı müjdelenen Hendek Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmalarının başladığını söyledi. Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu belirten Ercan, “Başkanımız vatandaşlardan gelen talepler üzerine güzergahın altyapısı ve üstyapısıyla yeni bir görünüme kavuşturulacağını müjdelemişti. Bizler de bunun ilk adımı olan yağmursuyu altyapısını inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. Yıldırım Beyazıt Caddesi’ne uzun yıllar hizmet sunacak nitelikli bir yağmursuyu altyapısı inşa edeceğiz. Bu süreçte Hendek Belediyesi tarafından ekiplerimize hafriyat aracı ve gerekli yerlerde personel desteği de sağlanıyor. Hedefimiz en kısa süre içerisinde 1 kilometrelik arterin altyapı çalışmalarını tamamlayarak caddeyi sıcak asfalta hazır hale getirmek. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince caddenin yeni yüzü ortaya çıkarılacak. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaların başlangıcını Hendek Belediyesi Başkanı İrfan Püsküllü ve SASKİ Hendek Şube Müdürü Ali Osman Gürsoy da yerinde takip etti.