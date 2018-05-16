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16 Mayıs 2018 17:35

Bilal Erdoğan Sakarya çadırında

Etnospor Kültür Festivali’nde Sakarya çadırını ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Sakarya bizim için her zaman özel bir yeri olan şehir olmuştur.

Bilal Erdoğan Sakarya çadırında

16 Mayıs 2018 17:35

Etkinlik kapsamında Sakarya’nın da burada olması bizleri memnun etti. Etnospor etkinliği her geçen gün daha da gelişiyor, ilgi artıyor. Sakarya’ya ve Sakaryalılara selamlarımı iletiyorum” dedi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde Sakarya’yı temsil etti. 9-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen programda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve çok sayıda katılımcı yer aldı.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katıldık. Şehrimizin değerlerini anlatıp, katılımcılarla paylaşalım istedik. Misafirlerimize Uhut ve Kabak Tatlısı ikram ettik. El emeği kaşık ve süpürge yapımı gerçekleştirdik. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel çadırımızı ziyaret etti. Kaşık ustasından ustalığın detaylarına ilişkin bilgiler aldı. Kendisi de tecrübe etmeye çalıştı. Uhut Tatlımızı da çok beğenerek hediyelik aldı. Sayın Erdoğan’a gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Sakarya çadırını ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Sakarya standını ziyaret ettik. Daha önce Taraklı’ya gelmiş, çok beğenmiştim. Sakarya bizim için her zaman ayrı olan bir şehir. Sakarya insanıyla, taşıyla, toprağıyla bizim değer verdiğimiz bir şehir olmuştur. Etkinlik kapsamında Sakarya’nın da burada olması bizleri memnun etti. Etnospor etkinliği her geçen gün daha da gelişiyor, ilgi artıyor. Sakarya’ya ve Sakaryalılara selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.




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