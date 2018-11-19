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Bilgievi kurslarına büyük ilgi

Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğü tarafından Camili ve Korucuk’ta açılan kurslar büyük ilgi görüyor.

Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğü tarafından Camili ve Korucuk'ta açılan kurslar büyük ilgi görüyor.


Adapazarı Belediyesi tarafından yenikent bölgesinde oturan kadınlara yönelik açılan çini, el sanatları, örgü, dikiş ve minyatür ve yağlı boya alanında açılan kurslar büyük ilgi görüyor.


Camili ve Korucuk'ta açılan kurslar Yağlı Boya Resim Hocası Melda Şare, Dikiş Hocası Nihal Serin, Minyatür Hocası Bahar Dinç, El Sanatları Hocası Nergis Karaca, Giyim Hocası Çiğdem İşcan ve Çini Hocası Havva Fırat tarafından veriliyor. Çeşitli dallarda kurs almalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler, Adapazarı Belediyesi'ne ve hocaları ile destek veren Yenikent Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ettiler.

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