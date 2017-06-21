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21 Haziran 2017 17:29

Bilgievi’nin “Dekoratif Keçe” sanatına büyük ilgi

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi Müdürlüğü tarafından Agora AVM’de “Dekoratif Keçe” etkinliği düzenlendi.

Bilgievi’nin “Dekoratif Keçe” sanatına büyük ilgi

21 Haziran 2017 17:29

AVM’ye gelen müşteriler de etkinliğe katılarak dekoratif keçe sanatı ile buzdolabı süsü yaptılar.


Adapazarı Belediyesi Camii Bilgievi Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde AGORA AVM’de, Dekoratif Keçe süsleme sanatı kullanılarak buzdolabı süsü yaptılar. Agora AVM’ye gelen müşteriler de etkinliğe katılarak marifetlerini sergilediler. Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dekoratif Keçe ve Mefruşat öğretmeni Müşerref Kılıç ve Canan Sütçü’nün yardımlarıyla marifetlerini sergileyen kadınlar ve genç kızlar ve minkler keçeden yaptıkları buzdolabı süsleriyle birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkardılar. Bilgievi Camili Sorumlusu Yasemin Arın, çini ve mefruşat kurslarının devam ettiğini belirterek, dekoratif keçe sanatı için başvuru kayıtlarını yeniden almaya başladıklarını söyledi.




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