Seminerler Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Mühendislik öğrencileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Seminerleri düzenleyen Toyota Bilgi Sistemleri Kıdemli Müdürü Haluk Heper’e, Toyota Bilgi Sistemleri Müdürü Oktay Göktaş’a ve diğer bütün konuşmacılara, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nejat Yumuşak tarafından plaketleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi. 2018 Bahar Dönemi boyunca devam eden güncel ve zengin içerikli seminerlerde “Yazılım Mimarisi ve Standartları (Development at Toyota)”, “İş Zekası (Business Intelligence)”, “’Toyota Way’ Nedir?”, “Bölgesel ve Global Üretim Kritik Sistemler için Uygulama ve Veritabını Tasarımı”, “Geliştirmesi Pratikleri”, “Proje Yönetimi”, “Yazılım Geliştirme Çerçeve ve Metodları”, “Ağ (Network)”, “Bilgi Sistemlerinde Standartlara Uyum (IT Compliance)”, “Kesintisiz, Sürekli Çalışabilen, Güvenli IT Sistem Altyapısı” ve “Yeni Mezun Programı” konuları ele alındı.