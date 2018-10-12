Bilim Kulübü öğrencileri Macera Park'a misafir oldu

Macera Park'ın ‘Benim Bahçem' projesiyle tanışan öğrenciler çeşitli tohumların ekim işlemlerini gerçekleştirdiler. Toprak ve doğa ile iç içe olan öğrenciler ekim işlemlerinden sonra Macera Park'ın tırmanma kulesi ve ip kaydırağı bölümlerinde maceranın heyecanına ortak oldular. Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Türkiye'nin ilk sertifikalı Macera Parkı özelliğini taşıyan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkımız her gün şehir içi ve şehir dışından birçok misafiri ağırlıyor. Son olarak Özel Şahin Okulları Bilim Kulübü öğrencilerini misafir ettik. ‘Benim Bahçem' projemizle tanıştırdığımız öğrencilere toprak ve doğa ile daha yakından iletişim kurmalarını sağlamaya çalıştık. Ayrıca öğrencilerimize Macera Parkımızın heyecanına ortak ettik. Öğrencilerimizin deneyerek ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu aktivitede heyecan ve başarı duygusunu yaşamalarını, takım halinde çalışabilme, risk alabilme ve cesaret geliştirme konusunda deneyim kazanmalarını sağlamaya çalıştık” dedi.