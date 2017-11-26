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26 Kasım 2017 14:44

Bilinçli su kKullanımı eğitimleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından öğrencileri suyun bilinçli ve doğru kullanımı konularında bilinçlendirmek birçok okulda gerçekleştirilen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri devam ediyor.

Bilinçli su kKullanımı eğitimleri devam ediyor

26 Kasım 2017 14:44


2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte suyun bilinçli ve doğru kullanımı konularında bilinçlendirmek amacıyla SASKİ tarafından birçok okulda eğitimler sürüyor. Bu kapsamda son olarak Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak eğitim düzenlendi. Eğitim sonunda ‘Su Müfettişi’ ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.


Gerçekleştirilen eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Akça, “SASKİ tarafından şehrimizin genelinde yapılan çalışmaları takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. SASKİ’nin tüm tabiat için en temel ihtiyaçlardan olan ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan suyu hem sahada yaptığı maddi faaliyetlerle hem de bu gibi manevi faaliyetlerle korumaya çalışması çok önemli bir şey. Su tasarrufu bilincini ve suyun yaşam için değerini çocuklara erken yaşta aşılayan bu çalışma gerçekten çok değerli. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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