Bilinçli Su kullanımı eğitimleri başladı

SASKİ tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda düzenlenecek olan Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Kocaali Atatürk Ortaokulu ile başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında verilecek Bilinçli Su Kullanımı Eğitimlerinin ilki, Kocaali Atatürk Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında öğrencilere suyun önemini ve doğru kullanımı, içmesuyunun musluklara nasıl ulaştırıldığı, su kaynaklarının korunması, atıksular ve bunların arıtılması konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda “Su Müfettişi” ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi. Eğitim ardından düşüncelerini paylaşan Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Kır, “Çocuklarımızın bu bilgileri deneyimli personeller tarafından görseller ve işitsel materyaller yardımıyla almaları onlar için çok faydalı. Bu tarz sunumların çocukların gelişimlerine uygun olduğu için çok verimli sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Eğitim gördüklerini birbirleriyle iletişim halinde uygulayacaklarına inanıyorum. Bu eğitimler çocukların suyu doğru kullanmalarına ve kıymetini bilmelerine vesile olacaktır” diye konuştu.

“Su konusunda bilgi açığı var”

Okulun bir diğer Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Kamil Karayüren ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bu tarz projelere çok önem veriyor. Çocuklara yönelik bu eğitimler sürekli olarak yapılıyor. Bu eğitimlerin hem bizim için hem çocuklar için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü suyun tüketimi ile ilgili toplumumuzda çok büyük bilgi açığı var. Bu eğitimler sayesinde daha çok bilinçleniyoruz. Sadece çocuklara değil bizlere de katkı sağlıyor” derken; Okul Müdürü Salih Arslan ise, “Dünyada hayatın var olabilmesi noktasında tüm canlılar olarak suya muhtacız. Bu yüzden çocuklarımızın suyun doğru kullanımını öğrenmeleri için özellikle bu yaşlarda verilen eğitimleri çok faydalı buluyorum” ifadelerini kullandı.