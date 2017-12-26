Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri devam ediyor

SASKİ tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda verilen seminerle devam etti. Eğitim kapsamında öğrencilere, suyun önemi ve doğru kullanımı, su kaynaklarının korunması, atıksular ve bunların arıtılması konularında bilgiler verildi. Her eğitim sonunda olduğu gibi “Su Müfettişi” ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.

Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İbrahim Kül, “Bu eğitimin öğrencilerimiz için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Suyun israf edilmemesi, açık çeşmelerin kapatılması yönünde bir eğitim gerekiyordu. SASKİ’nin eğitimleri ile çocukların bu bilinci kazanacağını düşünüyorum. Zihinde iz bırakan bu tarz eğitimler devam etmeli. Öğrencilerimizden geri dönüş alacağımıza eminim. Okulun su faturalarında bunu somut olarak görebiliriz. Bizde bilinçli olmak adına, okuldaki bütün çeşmelerimizi değiştirerek su kaybını önledik. SASKİ’ye hizmetleri ve bu farkındalığı öğrencilere hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Başarılı ve verimli çalışmalar diliyorum” dedi.

Müdür Yardımcısı Yunus Memiş, “Bu eğitim öğrenciler açısından çok güzel bir eğitim. Çocukların bilinçlendirilmesi, aydınlatılması oldukça önemli. Verilen eğitime ben de katıldım. Benim de su hakkında bilmediğim şeyler olduğunu fark ettim. Burada öğrencilerle birlikte eğitimden istifade ettim. Suyun çeşmelerimize gelene kadar hangi işlemlerden geçerek bize ulaştığını öğrendim. Anlatılanların verilen görsel içerikli eğitimler sayesinde çocukların zihinlerinde yer edeceğini düşünüyorum. SASKİ’ye çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

SASKİ tarafından verilen eğitimin çok yararlı ve etkili olduğunu vurgulayan Türkçe Öğretmeni Beyza Karaarslan ise, “Çocuklarımız su tasarrufu ve suyun kullanımı ile ilgili yeterli bilince sahip değiller. Gözlemlediğim kadarıyla bu eğitim ilgilerini uyandırdı ve heyecanlı bir şekilde takip ettiler. En güzel şekilde istifade ettiklerini düşünüyorum. Bu eğitimle öğrendiklerini aileleriyle paylaştıklarında bu hem kendilerinde pekişecektir, hem de ailelerine de yansıyacaktır. Su kullanımı konusunda fazladan bir kişiyi bile bilinçlendirmek bizim için oldukça önemli” şeklinde konuştu.