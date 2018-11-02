'Bilinmeyene Yolculuk Yeni Dünya' isimli sergi OSM'de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri Ressam Merve Turan'ın ‘Bilinmeyene Yolculuk Yeni Dünya' isimli sergisiyle Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bilinmeyene Yolculuk Yeni Dünya' isimli Resim sergisinin açılışı ile başladı. Ressam Merve Turan'ın eserlerinden oluşan ve Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kültür Sanat Şube Müdürü Adem Turan, günün anısına Ressam Turan'a çiçek takdim etti. Sergi; 21 Kasım Çarşamba gününe kadar Ofis Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.