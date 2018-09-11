Bin 500 kadın Sosyal Tesislere misafir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bin 500 misafiri Kocaali'de kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleriyle buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü şehrin farklı kesimlerinden bin 500 kadını Kocaali'de inşa edilen Sahil Park ve Sosyal Tesislerle buluşturdu. 20 bin metrekarelik alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen ve halkın sosyal yaşantısına hediye edilen Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri yaz boyunca kadınların vazgeçilmez adresi oldu. Halkla İlişkiler Çözüm Masası Birimleri tarafından Temmuz ayında başlanan hizmet tanıtım ve Kadınlar Plajı gezileri Eylül ayı itibari ile sona erdi.

Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taha Toplu, “Plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kocaali'nin turizmine katkı olarak kazandırılan tesisimizle şehrimizin her kesiminden bin 500 kadını buluşturduk. Kadınlara özel olan Sosyal Tesislerimiz yaz boyunca kadınların uğrak noktası olmayı başardı. Tesislerle buluşturduğumuz kadınlar tesislerden övgü dolu sözlerle bahsetti. Önümüzdeki yaz sezonu da tesise olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.