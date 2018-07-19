Bin öğrenci yaz spor okulları ile eğleniyor

Spor eğitimi alarak güzel vakitler geçirdiği yaz spor okulları öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Akyazı Belediyesi, Akyazı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Akyazı Halk Eğitim merkezi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Yaz Spor okulları 11 branşta öğrencilere spor yapma imkanı sağlıyor. Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Güreş, Badminton, Karate, Judo, Okçuluk, Tekvando, Bilardo spor dallarında konusunda uzman antrenörler tarafından spor eğitimleri veriliyor. Başkan Hasan Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz Sporu seven ve sporcu yetiştirmeyi seven bir yer dolayısı ile sizlerde geleceğin sporcusu olma yolunda ilerlemek istiyorsanız sporu sevmelisiniz. Spora erken yaşlarda başlayarak bu alışkanlığınızı yaşamınız boyunca ilerletmeli ve sizlerde sizden sonraki gelecek nesillerin sağlık nesiler olması için sporu onlara aşılamalısınız. Tüm öğrencilerimizi burada spor yapmaya çağırıyorum" dedi.