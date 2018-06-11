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11 Haziran 2018 17:00

Binler iftarda Kent Park’ta buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı kapsamında binlerce Sakaryalı Kent Park’ta buluştu.

Binler iftarda Kent Park’ta buluştu

11 Haziran 2018 17:00


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Geleneksel olarak düzenlenen Kent Park iftar programına katıldı. Binlerce Sakaryalının bir araya geldiği kardeşlik sofralarında Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Bakanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ile on binlerce vatandaş yer aldı. AK Parti Milletvekili Adayı Atabek, kardeşlik sofralarına misafir olan Sakaryalıların sofralarını ziyaret ederek, Ramazanlarını ve Kadir Gecelerini tebrik etti.


Ramazan vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, Kadir Gecesi vesilesiyle Sakaryalılar için dua etti. Toçoğlu, “Geleneksel hale gelen ilçe iftarlarımız vesilesiyle Allah, bu yıl yine bir araya gelmemizi nasip etti. Allah, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice Ramazanlara, kadir gecelerine, bayramlara hepimizi ulaştırsın inşallah. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Daha nice Ramazanlara sevdiklerinizle ulaşmanızı diliyorum” dedi.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile gönül kapıları aralanırken; okunan ezanla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. İftar sonrası Hayali Seçkin Bayramoğlu meddah oyunlarını çocuklar için sahneledi.




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