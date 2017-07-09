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09 Temmuz 2017 11:10

Birsen ve Korkmaz Büyükşehir Basket kadrosuna katıldı

Tahincioğlu Süper Lig için transfer çalışmalarına hız veren Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, James Metecan Birsen ve Can Korkmaz’ı renklerine bağladı.

Birsen ve Korkmaz Büyükşehir Basket kadrosuna katıldı

09 Temmuz 2017 11:10


Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesi transferler harekatı devam ediyor. Büyükşehir Basket takımı James Metecan Birsen ve Can Korkmaz’ı renklerine bağladığını açıkladı. Yaptığı açıklamada, “1995 doğumlu ve 2.05 boyundaki kısa forvet James Metecan Birsen ile sözleşme imzalanmıştır. Oyuncu önümüzdeki sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü forması giyecektir. 1992 doğumlu ve 1.87 boyundaki oyun kurucu Can Korkmaz ile sözleşme imzalanmıştır. Oyuncu önümüzdeki sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü forması giyecektir.” Denildi.




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