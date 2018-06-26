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26 Haziran 2018 15:06

Bisiklet Adası Ağustos’a yetişecek

Yenikent’e yapılacak olan bisiklet adası Ağustos ayına yetişmesi planlanıyor.

Bisiklet Adası Ağustos’a yetişecek

26 Haziran 2018 15:06


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent’e kazandırılacak olan ve inşa işlemlerinin hızla tamamlandığı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceldi. Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Ayhan Kardan eşlik etti. Başkan Toçoğlu, kurmaylarından 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan proje hakkında detaylı bilgi aldı.


Yenikent’e özel bir proje armağan ettiklerini ifade edek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası projemizi birlikte hayata geçiriyoruz. Vadide çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kafeterya binamız bitmek üzere. Biyolojik göletlerimiz, yürüyüş ve bisiklet yollarımız tamamlanıyor. Çocuk oyun alanlarımızın ise montajlama işlemlerine başladık. Yemyeşil bir projeyi tamamlamış olacağız. Kısa süre önce açıkladığımız gibi projemizin içerisinde yüzme havuzunu da bölgeye kazandıracağız. Yer tespiti yapıldı. Projemiz çiziliyor. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Hedefimiz Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası ile birlikte bu projeyi de bölgeye kazandırmak” dedi.


2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Bisiklet Adası projesinin de hızla tamamlandığını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde dev bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Şampiyona öncesinde projemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Bisiklet Adasının 10 metre ve 5 metrelik rampaları, 3 bin kişilik tribünü ve kafeteryaların betonarme yapıları tamamlandı. Seyir terasımızın inşaası devam ediyor. İnşallah projelerimiz hem bölgeye hem de yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlere güzel bir ortam sunacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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