Bisiklet yolları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne uzanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bisikletli ulaşımı yaygınlaştıracak yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini açıklayarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne ulaşacak 21 kilometrelik yeni bisiklet yolu inşa edileceğini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması adına önemli bir adım daha atıyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne ulaşacak yeni bisiklet yollarının ilk etabı için projenin hazır olduğunu ve ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Zeki Toçoğlu, 18 kilometre olan bisiklet yolu ağının yeni projeyle birlikte 39 kilometreye çıkacağını dile getirdi. Toçoğlu, bisikletli ulaşım konusunda yeni çalışmaların artarak devam edeceğini müjdeledi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, "2020 yılında bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından biri olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Öte yandan 18 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahibiz. Bisikletin daha da yaygınlaşması için şimdi çok önemli bir çalışma daha gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına kadar uzanan 21 kilometrelik bölümde bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edeceğiz. Hayırlı olsun. Bisiklet Şehri Sakarya iddiamızı bu projeyle birlikte daha da kuvvetlendireceğiz. Ayrıca güzergah üzerinde sadece bisiklet yolları değil, yürüyüş yolları, oturma grupları ve uygun alanlarda spor alanları yer alacak. Sağlıklı ulaşım ve zinde kalmak adına bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.