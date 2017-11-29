Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 17:46

Bisikletli gezginlerden Başkan Alemdar’a ziyaret

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi Başkan Yardımcısı Mert Atalay, dernek yönetimi ile birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.

Bisikletli gezginlerden Başkan Alemdar’a ziyaret

29 Kasım 2017 17:46


Bisikletliler Derneği’nin faaliyetleri hakkında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a bilgi veren Mert Atalay, Nisan ayında Serdivan’da hizmete açılan Sakarya Bisiklet Evi’nde yerli ve yabancı birçok bisikletli gezgini misafir ettiklerini söyledi. Bisikletin hayatımızda daha fazla yer alması ve bunun için farkındalık oluşturma noktasında Bisikletliler Derneği’nin güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Alemdar, derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, bisikletli bir yaşam adına yapılacak her çalışmaya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.


Dernek binasında misafir edilen bisikletli gezginler aracılığıyla Serdivan’daki geleneksel ve kültürel değerlerin başka bölgelere hatta başka ülkelere de taşındığını belirten Başkan Alemdar, bu misyonuyla Sakarya Bisiklet Evi’nin ilçenin tanıtımına olumlu yönde çok büyük katkı sunduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç