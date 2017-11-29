Bisikletli gezginlerden Başkan Alemdar’a ziyaret

Bisikletliler Derneği’nin faaliyetleri hakkında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a bilgi veren Mert Atalay, Nisan ayında Serdivan’da hizmete açılan Sakarya Bisiklet Evi’nde yerli ve yabancı birçok bisikletli gezgini misafir ettiklerini söyledi. Bisikletin hayatımızda daha fazla yer alması ve bunun için farkındalık oluşturma noktasında Bisikletliler Derneği’nin güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Alemdar, derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, bisikletli bir yaşam adına yapılacak her çalışmaya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dernek binasında misafir edilen bisikletli gezginler aracılığıyla Serdivan’daki geleneksel ve kültürel değerlerin başka bölgelere hatta başka ülkelere de taşındığını belirten Başkan Alemdar, bu misyonuyla Sakarya Bisiklet Evi’nin ilçenin tanıtımına olumlu yönde çok büyük katkı sunduğunu ifade etti.