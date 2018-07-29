Bitcoin transferiyle gündeme gelen takımına Arap başkan

Amatör Küme’de mücadele eden ve geçtiğimiz sezon bitcoin transferiyle gündeme gelen Harunustaspor Kulübü

Başkanlığına Arap iş adamı Mansour Marzouk’u getirildi.

Sakarya 1. Amatör Küme’de mücadele eden Harunustaspor geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karasu Kültürspor’dan Ömer Faruk Kıroğlu’nu sanal para birimi olan Bitcoin karşılığında renklerine bağlamıştı. Bir ilki gerçekleştiren takım ismini Dünya genelinde duyurmayı başarmıştı. Harunustaspor aldığı yeni bir karar ile bir daha gündeme geldi. Takımın başkanlığını yürüten ve bitcoin transferiyle bir ilki gerçekleştiren Haldun Şehit ile yönetim, kulübün başkanlığına Arap Mansour Marzouk isimli iş adamını getirerek tekrardan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Takımın isminin yeni sürprizler ile duyulmaya devam edeceğini belirten Arap İş Adamı Mansour Marzouk, “Harunustaspor takımına 2 yıldır destek veriyoruz. Adını Dünya tarihine bitcoin transferiyle yazdıran Harunustaspor’un daha başarılı yerlere gelebilmesi için başkan oldum. Sürprizlere devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz başarı ve şampiyon olmak. Harunusta Kulübü’ne bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnanmak, başarmaktır. Harunustaspor’u tekrardan şampiyon yapacağız inşallah” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon Sakarya 1. Amatör Küme B grubunda mücadele eden takım, Akçay Spor ile yaptığı son müsabakayı 5-1 kazanarak şampiyon olmuştu. Kulübün şampiyonluk sonrasında organize ettiği şampiyonluk gecesi sanatçı Görkem Durmaz’ın katılımıyla renkli görüntülere sahne olmuştu.