Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 12:56

BMC’den Rektör Savaşan’a ziyaret

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

BMC’den Rektör Savaşan’a ziyaret

23 Temmuz 2018 12:56

Dr. Fatih Savaşan, BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’u makamında ağırladı.


BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’un ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal ve SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman da hazır bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenen ve ilimizde de önemli yatırımlar gerçekleştiren BMC Grup Genel Müdürü Osman Dur’un ziyaretinden mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Beş baba yiğit arıyorum’ çağrısına yanıt veren önemli bir gurubun yatırımlarından bir kısmını Sakarya’da gerçekleştirmesi, Sakarya’mız ve üniversitemiz için de hayırlı gelişmelere kapı aralayacaktır. Üniversite olarak, bizden istenen her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur ise Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Rektör Prof. Dr. Savaşan’ı ve ekibini tebrik ederek, “Sakarya Üniversitesi’nin araştırma potansiyelinden faydalanacağımıza inanıyorum. Bereketli ömür geçirecek hizmetler diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç