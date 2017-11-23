Boğarak öldürülen 10 yaşındaki Talha son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı sonrasında acılı baba İbrahim Keleşoğlu, konuyla ilgili medyaya çıkan haberlerin hepsinin asılsız olduğunu ve işin yasal peşinde olacağını söyledi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında Zeynep Keleşoğlu isimli kadın oğlunu boğarak öldürdükten sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Cinayet sonrası polis ekipleri anne Zeynep Keleşoğlu’nu sabah saatlerinde adliyeye sevk etmişti. Talihsiz Talha Keleşoğlu, Karasu ilçesine bağlı Tepetarla Mahalle Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye başta acılı baba İbrahim Keleşoğlu ve yakınları olmak üzere anne Zeynep Keleşoğlu’nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz minik Talha, mahalle mezarlığına defnedildi.

“Çıkan haberlerin hepsi asılsız”

Yaşanan talihsiz olay sonrasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Anne Zeynep Keleşoğlu’nun daha önceden psikolog destek aldığı, iki aydır ilacını kullanmayı reddettiği ve sık sık evden kaçtığı öğrenildi. Medyaya yansıyan haberlerin asılsız olduğunu ve konuyla ilgili yasal işlem başlatacağını belirten acılı baba İbrahim Keleşoğlu, “Bu olayla ilgili daha önceden çıkan haberlerin asılsız olduğunu, daha hiçbir şeyin netleşmediğini söylemek istiyorum. İnsanların haysiyeti, şerefi ve onuruyla oynamasınlar. Bu işin yasal peşinde olacağım, gereken neyse yapacağım. Çıkan haberlerin hepsi asılsız. Bunlara itimat edilmesin, burada bizim canımız yanıyor millet haber peşine düşmüş” dedi.

“Elimizden geleni yaptık ama geç kaldık”

Ölen Talha Keleşoğlu’nun dayısı Musa Güzel ise yaptığı açıklamada, “Daha önce ablamı ben psikologa götürdüm. Psikologda intihar etmek istediğini söyledi, psikologda sordu sen neden intihar etmek istiyorsun diye ve neden etmedin intihar deyince. O da, cesaret edemediğini söyledi. Bunun üzerine psikologda ablama onu hayata bağlayan bir şeyin olduğunu söyledi. Daha öncelerde evden kaçıyordu, onu bulup getirdiğimiz zaman ve sen neden öyle yaptın diye sorduğum zaman bizi hiç mi düşünmüyorsun dediğim zaman, ablamda ben bir Talha’yı birde kendimi düşünüyorum der ağlardı. Ruhsal hastalık olduğunu iyice kanaatine vardık, psikologa götürdük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama biraz geç kaldık galiba. İntihar etmek istiyordu ama oğlu Talha’yı da bırakmak istemiyordu. Ben ölürsem, bana bir şey olursa Talha’ya kim bakacak diyordu. Çocuğunu çok düşünüyordu onun için çocuğunu öldürdü” diye konuştu.