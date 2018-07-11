Boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarma operasyonu su altı kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 3 gün önce Karasu Sahili’nde yaşandı. Hava sıcaklıkları ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Sahili’ne akın etti. Sahile akın edenler arasında 19 yaşında ki Semih C. isimli gençte vardı. İstanbul’dan Karasu’ya geldiği öğrenilen genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Semih C.’nin suda çırpındığını gören cankurtaranlar, gencin yardımına yetişti. Ekiplerin kıyıdan çıkarak, denizde boğulma tehlikesi geçiren gencin yanına ulaşması ve jetski yardımıyla sudan çıkartılma anları su altı kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Denizden çıkartılan gence sahilde yapılan ilk müdahale de görüntüler arasında yer aldı. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, boğulma tehlikelerinin sık sık yaşandığı Karasu Sahili’nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri 394 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ekipler boğulmalara karşı sıkı bir mücadele vererek, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ediyor.