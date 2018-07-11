Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 18:12

Boğulma tehlikesi geçiren gencin kurtarılma anı su altı kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki gencin imdadına cankurtaranlar yetişti.

Boğulma tehlikesi geçiren gencin kurtarılma anı su altı kamerasına yansıdı

11 Temmuz 2018 18:12

Boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarma operasyonu su altı kamerasınca saniye saniye görüntülendi.


Olay, 3 gün önce Karasu Sahili’nde yaşandı. Hava sıcaklıkları ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Sahili’ne akın etti. Sahile akın edenler arasında 19 yaşında ki Semih C. isimli gençte vardı. İstanbul’dan Karasu’ya geldiği öğrenilen genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Semih C.’nin suda çırpındığını gören cankurtaranlar, gencin yardımına yetişti. Ekiplerin kıyıdan çıkarak, denizde boğulma tehlikesi geçiren gencin yanına ulaşması ve jetski yardımıyla sudan çıkartılma anları su altı kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Denizden çıkartılan gence sahilde yapılan ilk müdahale de görüntüler arasında yer aldı. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, boğulma tehlikelerinin sık sık yaşandığı Karasu Sahili’nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri 394 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ekipler boğulmalara karşı sıkı bir mücadele vererek, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç