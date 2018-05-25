Bölge illerin otopsisi artık Sakarya’da yapılacak

Bina kurulduğunda çevre illerinde otopsisi Sakarya’da yapılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yoğunluğunu bir nebzede olsa hafifletecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile 14 Temmuz 2017 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı iken Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Lütfi Dursun, adli olayların yanı sıra kurum içindeki projelerin yapım sürecine hız kazandırdı. Sakarya’da yeni adliye binasından, Adli Tıp Grup Başkanlığına, Bölge İstinaf Mahkemesinden birçok projenin 2018-2019 yılları arasında hizmete girmesi için yoğun çaba harcadı. Meydana gelen adli vakaların otopsisi için Sakarya’ya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın kurulması için yer tahsis edildi. Bina kurulduğunda çevre illerinde otopsisi Sakarya’da yapılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yoğunluğunu bir nebzede olsa hafifletecek.

“Yeni adliye binası için yer tahsis edildi”

15 Temmuz Camili Mahallesi içinde bulunan adliye binasının yer sıkıntısından dolayı yapılan görüşmeler neticesinde Sakarya Valiliğinin yanında bulunan 32 dönümlük boş arsa yapılan yoğun görüşmeler sonucunda Sakarya Adliyesine tahsis edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihtiyaç tespiti sonrasında yapılacak olan binanın proje çalışmaları Adalet Bakanlığınca hızlı bir şekilde yürütülüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun projenin 2019 yatırım programına alınması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

“Çevre illerin otopsisi Sakarya’da yapılacak”

Sakarya ve ilçelerinin adli vakalarına ait cenazelerin otopsisinin yapılabilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde birim kuruldu. İstanbul Adli Tıp’taki yoğunluğu bir nebze azaltmak için Adli Tıp Grup Başkanlığının kurulabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu (MYO) karşındaki arazi içinde 6 buçuk dönüm yer tahsis Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edildi. İnşaa edilecek olan kurumun kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması için çalışmalar başlatıldı. Adli Tıp Grup Başkanlığı Sakarya’da kurulduğunda çevre illerin otopsi’si Sakarya’da yapılacak.

“Bölge Adliye Mahkemesi yaza kadar açılacak”

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin açılması için Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) yoğun bir çaba harcadı. HSK, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için ihtiyaç listesini yayımlandı. Listeye göre, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde açılması planlanan 10 Hukuk Dairesi ve 8 Ceza Dairesi’ne 73 hakim ve 9 savcı ihtiyacı bulunuyor. Yaz’a kadar açılacak olan Bölge adliye Mahkemesi çevre illerin davalarını çözecek.

“Denetimlik Serbestlik yeni binasına taşınacak”

Milli Egemenlik Caddesi 1. Geçit mevkinde bulunan Denetim Serbestlik Müdürlüğü binası Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un girişimleriyle İş-Kur İl Müdürlüğünün Yeni Bosna Caddesi üzerindeki boşalttığı binaya taşınacak. Kısa süre içerisinde geçecek olan Denetimli Serbestlik vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Sakarya Adliyesi içerisinde faaliyet gösteren İdari ve Vergi Mahkemeleri ise Karaman Mahallesi’nde bulunan Eski Göç İdaresindeki binaya taşınacak.