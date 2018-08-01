Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında gecikmiş borçları yapılandırmak için tanınan başvuru süresinin 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini verdi.

Torba yasa ile gecikmiş tüm borçlara ilişkin önemli kolaylıklar sağlandığını belirten Belik, “Yasa ile vade tarihi 31 Mart 2018 ve öncesi olan tüm gecikmiş borçlar yapılandırılabiliyor. Peşin ödeme yapıldığı takdirde gecikme zammı yerine hesaplanan Yurtiçi ÜFE oranında yüzde 90 indirim yapılıyor. Daha önceki torba yasalarda peşin ödemelerde getirilen indirim oranı yüzde 50’ydi. Bu açıdan bakıldığında oldukça önemli bir avantaj söz konusu. Yasa kapsamında borçlar 6-9-12 ve 18 taksit olarak yapılandırılabilirken, taksitler 2 ayda bir ödenecek. Yapılandırma için daha önce 31 Temmuz 2018 olarak açıklanan son başvuru tarihi ise 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen, imar barışı kapsamında değerlendirilerek ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak ruhsatsız ve iskansız yapılarda geçici su aboneliği yapılabilecek. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ise ‘Yapı Kayıt Belgesi’ için E-Devlet üzerinden 31 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar müracaatta bulunabilecekler” dedi.