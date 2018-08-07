Böyle düğün adeti görülmedi

Arkadaşları tarafından yüzü boyanan ve yalın ayak bırakılan damat, gelinin içinde bulunduğu araca bindirilmeyerek düğün arabasını bir süre halatla çekti.

Furkan Abdullah-Tuğçe çifti Sakarya’da dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak damat için o kadar da kolay olmadı. Gerçekleştirilen düğün öncesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gelenekler gereği çiçeği burnunda damada arkadaşları zor anlar yaşattı. Damada arkadaşları adeta işkence yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün öncesinde Damat Furkan, gelin alması için kız evine gittiğinde arkadaşları önce yüzünü boyadı. Ardından ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartarak yalın ayak bıraktı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi gelin arabaya bindirildikten sonra Furkan Abdullah, araca bağlanan halatla gelin arabasını çekmeye başladı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Arkadaşları tarafından araca bindirilmeyen damat, bir süre gelin arabasını halatla çekerek Tuğçe ile bir ömür mutluluğa yelken açmayı ne kadar istediğini tüm davetlilere göstermiş oldu. Arkadaşlarının türlü şakalarına maruz kalan Damat Furkan Abdullah, daha sonrasında dünya evine girerek mutluluğa yelken açtı.