Bozuk yolları için yol kapatma eylemi yaptılar

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yollarının bozuk olduğunu iddia eden vatandaşlar yol kapatma eylemi yaptı.

Karapürçek İlçesi Yazılı Gürgen Mahallesinde yollarının bozuk olduğunu ileri süren vatandaşlar yol kapatıp eylem yaptı. Mahallelerinde yapılan altyapı çalışmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini söyleyen vatandaşlar, çareyi eylem yapmakta bulduklarını ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yaşadıkları çileyi görmelerini istedi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Bizim oylarımız ile o koltuklarda oturmayı biliyorlar. Ama bize hizmet etmeyi bilmiyorlar. Biz oylarımızı hizmet alalım diye verdik. Önümüzde yerel seçim var. Hangi yüzle gelip bizden oy isteyecekler. Bize bu çileyi reva görenlere oy vermeyeceğiz” dediler.

Mahalle halkının eylem yaptığı haberini alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Mahalle sakinleri, jandarmanın gelmesinin ardından olaysız bir şekilde dağıldılar.