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07 Haziran 2018 12:55

Bu projeyle kitapsız okul kalmayacak

Adapazarı Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti’nin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlediği Kitapsız Okul Kalmasın” projesine bin adet kitapla destek verdi.

Bu projeyle kitapsız okul kalmayacak

07 Haziran 2018 12:55


İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şubesi Başkanı Recep Kılıç, Başkan Yardımcısı Ali Alemdar, Halime Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Nalan Yenice ve Öğrenci Başkanı Esmanur Korkmaz, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, “Kitapsız Okul Kalmasın” projesi hakkında destek istedi. Amaçlarının öğrencilerde okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak olduğunu kaydeden Şube Başkanı Recep Kılıç, “Sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız bu kampanyaya Adapazarı Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Dişli’nin desteği ile bin adet kitap Karasu Gazi İlkokulu’na tarafımızca teslim edilecektir” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, “Gençlere her fırsatta çok okumaları konusunda tavsiyede bulunuyorum. Çok okusunlar. Okudukça kendilerindeki değişimi görecekler. İlim Yayma Cemiyeti yönetiminin de şehrimizde böyle bir proje başlattığı için tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.




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