Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 16:57

Bu seminer engellileri anlamak için

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile ‘Engelleri Anlamak ve Empati’ isimli seminer düzenlendi.

Bu seminer engellileri anlamak için

22 Aralık 2017 16:57


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile ailelere yönelik ‘Engelleri Anlamak ve Empati’ isimli seminer düzenlendi. Programa katılan ailelere Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Sakarya’da engelli bireyler için yapmış olduğumuz hizmetler anlatıldı. Sakarya’daki engelli vatandaşların genel istatiksel bilgileri verildi. ‘Engelleri Anlamak ve Empati’ isimli seminere konuşmacı olarak ise Engelli Şovmen Ayhan Yarıcı katıldı.


Ayhan Yarıcı yaptığı açıklamada, “Engellinin topluma adaptasyonunu sağlamak yerine, toplumun engelliye ve engellilik durumuna adaptasyonunu sağlamak gereklidir. Engelli zaten topluma uyum sağlıyor, kendini her geçen gün geliştiriyor. Önemli olan toplumun engelliyi kabullenmesini sağlamaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç