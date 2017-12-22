Bu seminer engellileri anlamak için

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile ailelere yönelik ‘Engelleri Anlamak ve Empati’ isimli seminer düzenlendi. Programa katılan ailelere Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Sakarya’da engelli bireyler için yapmış olduğumuz hizmetler anlatıldı. Sakarya’daki engelli vatandaşların genel istatiksel bilgileri verildi. ‘Engelleri Anlamak ve Empati’ isimli seminere konuşmacı olarak ise Engelli Şovmen Ayhan Yarıcı katıldı.

Ayhan Yarıcı yaptığı açıklamada, “Engellinin topluma adaptasyonunu sağlamak yerine, toplumun engelliye ve engellilik durumuna adaptasyonunu sağlamak gereklidir. Engelli zaten topluma uyum sağlıyor, kendini her geçen gün geliştiriyor. Önemli olan toplumun engelliyi kabullenmesini sağlamaktır” dedi.