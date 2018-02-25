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25 Şubat 2018 09:45

‘Buğday’ filminin yönetmeni Kaplanoğlu Serdivan’da söyleşiye katıldı

Film yönetmeni Semih Kaplanoğlu Serdivan’da katıldığı söyleşide, katılımcıların sorularını yanıtladı.

‘Buğday’ filminin yönetmeni Kaplanoğlu Serdivan’da söyleşiye katıldı

25 Şubat 2018 09:45


Serdivan Belediyesi, ’Yumurta’, ’Süt’, ’Bal’ ve ’Buğday’ filmlerinin yönetmeni olan Semih Kaplanoğlu’nu ağırladı. Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen söyleşiye Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sinemaseverler katıldı. Kaplanoğlu söyleşide, sanatının temelini şiirin oluşturduğunu söyledi.


Söyleşi öncesi ‘Buğday’ filmi gelenlere izletildi. Film sonrası Kaplanoğlu katılımcıların sorularını yanıtladı. Kaplanoğlu yaptığı açıklamada, "Benim doğduğum memleket Türkiye, sanatımızın ana damarı da şiir. Bu kadim bir şeydir. Yunus’tan alın bu tarafa doğru getirin, biz şiirle beslenen bir toplumuz. Bugün artık onu çok fazla konuşmuyorsak, okumuyorsak da içimizde yazılı. Ariflerin şiiri, bütün Anadolu geleneğinin irfanının şiiri aslında. Bunlar içimizde yazılı kayıtlı. Biz 15 Temmuz’da bunun içimizde yazılı olduğunu ispat ettik” dedi.


Semih Kaplanoğlu sözlerinin devamında, "O nedenle şiir bizim yapacağımız sanatın altındaki ana damar. Ben şiirden beslenen birisiyim. Şiirden beslenerek sinemaya bakıyorum. O yüzden de geleneğe sırtımızı dayamak, dünyaya söyleyeceğimiz bir sözü nasıl söyleyeceğimiz konusunda çok büyük bir birikimimiz var. Onu devreye sokmamız, devreye soktuğumuzda dünyanın her yerine her şeyi söyleyebiliriz çünkü kadim bir geleneğimiz, şiirimiz var. Ben de ondan besleniyorum” diye konuştu.




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