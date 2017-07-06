Bunalıma giren genç kadın, balkondan atlayarak canına kıymak istedi

Yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay 03.30 sıralarında meydana geldi. Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerindeki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren ve 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Derya K. adlı kadın, ikinci katın balkonundan atlayarak canına kıymak istedi. Derya K.’nin balkondan atladığını gören arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, balkondan atlayarak yaralanan Derya K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Derya K.’nın neden intihar etmek istediği öğrenilemezken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.