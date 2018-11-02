BUSKİ'den SASKİ'ye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı Ali Osman Toy ve beraberindeki şube müdürleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ziyarette bulunarak ‘Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi'ni inceledi.

SASKİ tarafından etkin abone yönetimini sağlamak için geliştirilen ‘Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Ali Osman Toy ve şube müdürleri ‘Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' yazılımı ile ilgili olarak SASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız'dan bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, “Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri de kurumumuza ziyarette bulunmuşlardı. Son olarak ise BUSKİ idarecileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak hem kendi işlerimizi hem de vatandaşlarımızın işlemlerini daha kolay ve etkili hale getirdiğimiz yazılımımızı anlattık. Kaçak işlemlerini coğrafi bilgi sistemi üzerinden nasıl takip ettiğimizi gösterdik. ‘Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' özellikle abone yönetim sisteminde yaşanan sorunları minimuma indirdiğimiz bir yazılım olduğu için büyük bir öneme sahip. Harita tabanlı web uygulamamız ile abonelerimize kolaylıkla online hizmet sunabiliyoruz. BUSKİ'den gelen misafirlerimiz de çok ileri düzey bir sistem kurduğumuzu ifade ettiler” dedi.

Abone yönetiminde iddialı olduklarını söyleyen Yıldız, “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak en büyük önceliklerimizden. Bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Abone yönetiminde iddialıyız. Genç ve hassas ölçüm yapan sayaç yapısına sahibiz. Bu sayede sayaç kaynaklı su kayıplarımız da minimum seviyede. Teknolojinin imkânlarından yararlanarak kurduğumuz etkin hizmet ağını daha da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. SASKİ olarak 460 bin aboneye hizmet sunuyoruz. 1 milyon 350 bin aboneye hizmet sunan BUSKİ gibi kurumların gelerek kurduğumuz sistemi incelemeleri bizim için oldukça önemli. Örnek bir kurum olarak katkılar sunmak bizleri mutlu ediyor. Tabi ki bu durum ortaya daha iyi şeyler koyabilmek için bizleri teşvik ediyor” diye konuştu.