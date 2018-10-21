Büyükkaynarca Deresi kırmızı renge büründü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Büyükkaynarca Deresi kirlilikten dolayı kırmızı renge büründü.

Acarlar Longozu'na dökülen Büyükkaynarca Deresi, atıklar nedeniyle adeta kırmızı renge büründü. Daha öncesinde tarım alanlarının sulandığı, balık ve canlı türlerinin yaşadığı derenin şimdiki hali çevreye tehlike saçtığı gibi renginin kırmızıya bürünmesi görenleri şaşkına çeviriyor. Civar mahallelerde yaşayan vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Derenin geçtiği Birlik Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Turgut Sarı, "Bu dereden akan su Acarlar Longozu'na gidiyor, sabah su temizdi bir anda kırmızılaşmaya başladı. Su bu rengi sabaha karşı ve gece saatlerinde alıyor. Köy halkı olarak dereden hayvanlarımızı suluyoruz, yeri geliyor tarlalarımızı suluyoruz. Derede canlı balık kalmadı, yetkililerin tez zamanda bu duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi.