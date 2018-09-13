Büyükşehir Akademi yeni dönemde yeni yerinde hizmet verecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Alicanlar Konağı yeni dönemde Büyükşehir Akademi'ye ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore işlemleri tamamlanan Tarihi Alicanlar Konağı yeni dönemde Büyükşehir Akademi'ye kapılarını açacak. Aslına uygun olarak restore edilen ve şehre kazandırılan Tarihi Alicanlar Konağı, yeni dönem akademi eğitimleriyle öğrencilere farklı bir deneyim imkanı sunacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Büyükşehir Akademi ile 2010 yılından beri şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunuyoruz. Her geçen yıl bir öncekinden daha iyi işlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, Akademi'nin yeni dönemine en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eğitim döneminde Büyükşehir Akademi, yaz döneminde ise Genç Atölye ile genç arkadaşlarımızla, entelektüel ilgisi olan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Buram buram tarih”

Aktürk sözlerinin devamında, “Alanında uzman eğitmenler ve ünlü konuklarıyla Büyükşehir Akademi bu eğitim döneminde öğrencilerini yeni yerinde ağırlayacak. Büyükşehir Belediyemiz tarafından restore edilen Tarihi Alicanlar Konağı'nda derslerimizi gerçekleştireceğiz. Buram buram tarih konan bir mekanda kültürel derslerimize devam edecek olmaktan mutluyuz. Büyükşehir Akademi yeni mekanında vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Tüm hemşehrilerimizi Akademi'nin yeni döneminde aramızda görmek istiyoruz” dedi.