Büyükşehir Akademi’de eğitimler devam ediyor

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce moderatörlüğünde gerçeklerleştirilen ‘Türkiye’de Dini Grupların Genel Özellikleri’nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman oldu. Dini terimler ve oluşumlar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, “Dini gruplar hakkında konuşmak için önce grup nedir konusunu derinlemesine bilmemiz gerekir. Grup, aidiyet duygusuyla birbirine bağlı insanların oluşturduğu, başka bir ifade ile ‘biz bilici’ne sahip topluluktur. Her aidiyet bir kimliktir. Günümüzde en büyük gruplar dini gruplardır. Küresel çapta en büyük dini grup ‘Ümmet’tir. Gruplar kendi içinde üyelerini daha sıkı bir temasa teşvik ederler. Biz buna ‘grup sosyalleştirmesi’ diyoruz. Dini gruplarda da ‘biz ve onlar’ ayrımı vardır. Biz ve onlar ayrımı ne kadar katıysa gruplar o ölçüde hususi bir dil geliştirirler. Yani ‘grup içi dil’, bir de ‘grubun dışında olanlar için dil’ dedi.

“Ruhsal mutluluk aranıyor”

Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman sözlerinin devamında, “Bir toplumda dinin baskılanması, dinin yok edilmesi anlamına gelmez. Baskılanan din yeraltına çekilip kontrolden çıkar. Bu durumda liyakatsiz, ehliyetsiz, hatta sahtekâr liderler, şeyhler ortalığı kaplar. Dinin kontrolsüz bir şekilde bırakılması birilerinin dine istedikleri gibi saldırabilmeleri için malzeme verir. İnsanlar dini gruplarda ruhsal mutluluğu arıyorlar ve bu mutluluğu yakalamak için dini grupları oluşturuyorlar. İnsanları bu duruma iten sebebin altında modernleşme yatıyor. Modernleşme sanayileşmeyi, sanayileşme göçü getiriyor. Göç sonucu büyükşehirlere göçen kişiler yaşadıkları yerde kalabalıklar içinde yalnızlaşmamak için, daha özenli bir manevi hayat yaşamak için dini gruplar oluşturuyor ya da var olan gruplara katılıyorlar” diye belirtti.

“Dini gruplar kendini yenilemeli”

Türkiye’de dini grupların kendileri daha açık, daha şeffaf, daha hesap verebilir hale getirmeleri gerektiği söyleyen Amman, grupların diğerlerini çok iyi eleştirirken, kendilerini eleştiremediklerini; eleştiremediğimiz şeyi geliştiremeyeceğimizi söyledi. Özellikle gençlerin okuma, sorgulama, eleştirme, karşılaştırmalar yapabilme becerilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.