Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de kayıtlar devam ediyor.

Devam eden kayıtlar hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, yeni dönemde Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek Büyükşehir Akademi kayıtlarının kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden 9 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, "Yeni dönemde Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek Büyükşehir Akademi kayıtları 9 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek. Akademi'ye kayıt olmak isteyen vatandaşlar kurumsal internet sayfamız (www.sakarya.bel.tr) adresinden işlemlerini yaptırabilirler. Öğrencilerin en fazla iki branşa kayıt yapılabileceği Büyükşehir Akademi'de ilk dönem 12 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 29 Aralık Cumartesi günü ise sona erecek. Akademi'de 15 hafta boyunca 10 branşta hizmet sunacağız" dedi.

Turan, "Sakarya Büyükşehir Akademi Bahar Dönemi'nde; Yazı ve Şiir Atölyesi, Mesnevi Okumaları, Sanat ve Medeniyet Atölyesi, Padişahlar ve Dönemleri, İslam Dünyasında Sosyal Hareketler, Kültür Söyleşileri, Film Düşüncesi: Diğer Sanatlar ve Hayatlar, Evliya Çelebi'nin İzinde, Editörlük Okulu, Gazetecilik ve Sosyal Medya Okulu bu yıl akademide yer alan branşlarımızı oluşturuyor. Kültüre ve sanata meraklı tüm vatandaşlarımızı Akademi'ye davet ediyorum" diye konuştu.