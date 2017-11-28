Büyükşehir Basket İBB ile karşılaşıyor

haftasında İBB ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul Cebeci Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadele saat 20.15’te başlayacak ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Koç Selçuk Ernak, “Darüşşafaka ile oynadığımız maçta düşük tempo ve savunma üzerine kurulmuş bir stratejiyle yola çıkmıştık. İşin bu kısmında başarılı olduk ve rakibimizi 66 sayıda tuttuk. Ancak hücumda istediğimizi yapamadık. Kendi ortalamamızın çok altında kaldık. Maçı kazanamadık. Şimdi bu yöndeki eksikliklerimizi giderip hem hücum hem de savunmayı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız” dedi.

Ernak, “İBB çok iyi çalışan ve rollerini iyi dağıtan bir takım. Sayı ortalamaları 81. Yine savunmamız bizim için ön planda olacak. Ama iyi savunma yaparken hücum kalitemizi de yüksek tutmamız gerekiyor. Bu şekilde galip gelmeyi düşünebiliriz. Başarabileceğimize inanıyorum. Bu hafta bizim için de bir sınav niteliğinde hem haftaiçi hem de haftasonu maç oynayacağız. Pazar’da Banvit’i ağırlayacağız. Bu süreci en iyi şekilde tamamlamak bizim için önemli bir kar olacaktır” diye konuştu.

DAÇKA maçını şanssız bir mağlubiyetle kapadıklarını aktaran Metecan Birsen ise, “Şimdi önümüzde İBB ve Banvit maçları var. Arka arkaya oynayacağız. İkisini de kazanmak istiyoruz. İlk olarak İBB maçını kazanıp, Pazar günü taraftarlarımızın desteğiyle Banvit’i geçeceğiz” derken; DAÇKA maçında basit hataların sonucu belirlediğini belirten Can Korkmaz, “Hem ofansta hem de defansta basit hatalar yaptık. Ama bu hatalardan dersler çıkarıp İBB maçında güzel bir galibiyet alacağız. Hafta boyunca iyi çalıştık. Deplasmanda oynayacağımız İBB maçından güzel bir galibiyetle döneceğiz” dedi. Doğukan Şanlı ise; “İBB ligin iyi kulüplerinden biri ve genç bir takım. Maça iyi hazırlandık. İnşallah kaldığımız yerden güzel başlayıp güzel bitireceğiz” şeklinde konuştu.