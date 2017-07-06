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06 Temmuz 2017 15:28

Büyükşehir Basket Spor Kulübü’nde görev dağılımları gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Basket Spor Kulübü’nde görev dağılımları gerçekleştirildi

06 Temmuz 2017 15:28

Kulübün Basın Sözcülüğü görevini üstlenen Erdal Şenkardeş, yönetim kurulunda yer alan isimlerin görev dağılımlarını açıkladı.


Kulübün Basın Sözcülüğü görevini üstlenen Erdal Şenkardeş, yeni yönetimin görev dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Şenkardeş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun da yer aldığı toplantıda Kulüp Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Şimdi de yönetimimizin görev dağılımını gerçekleştirdik. Hep birlikte takımımızın daha iyi yerlere gelmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Şenkardeş, “Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz şampiyonluğun ardından yeni bir yapılanma süreci içerisindeydik. Yönetim kurulumuzu belirledik. Görev dağılımımızı yaptık. Şimdi gerekli sponsor görüşmeleri ve transferler için çalışıyoruz. Sezon başına hazır bir takım ortaya çıkararak, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.


Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde; Başkan Akgün Altuğ, Başkan Vekili Mahmut Kösemusul, As Başkan - Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, As Başkan Adil Köseoğlu, As Başkan Orhan Bayraktar, Genel Sekreter Cavit Akova, Muhasip Üye Ünal Şadi Ünal, Üyeler Tolga Ballık ve Akif Köse.




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