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22 Aralık 2017 13:37

Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL’nin 12.

Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor

22 Aralık 2017 13:37

haftasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00’da başlayacak.


Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00’da başlayacak ve Ntvspor’dan canlı olarak yayınlanacak. Ligin 11. haftasında Gaziantep Basketbol’u mağlup ederek ligde 8. sırada yer alan Büyükşehir, Galatasaray karşısında da kazanarak galibiyet sayısını 7’ye çıkartmak ve Türkiye Kupası’na katılabilmek için avantaj yakalamak istiyor.




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